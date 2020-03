Educação estadual firma parceria com o Google para ensino a distância

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 20:44 horas

Rio de Janeiro – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, firmou uma parceria com o Google para a utilização de uma plataforma de estudos, nos moldes EAD, de ensino a distância, destinada a alunos e professores da rede. A medida tem o objetivo de garantir a aplicação dos conteúdos, durante o período em que não houver aulas presenciais, por causa do coronavírus.

Um aplicativo será disponibilizado para docentes e estudantes baixarem, gratuitamente, as atividades, tanto no smartphone quanto no computador.

– O Governo do Estado vai custear o link patrocinado junto às operadoras de internet, para que alunos e professores não gastem seus pacotes de dados, possibilitando assim o acesso a todos – informou o secretário de Educação, Pedro Fernandes.

Pedro Fernandes complementou, ainda, que todo esse esforço está sendo feito para que o calendário letivo não ultrapasse o programado e não prejudique as férias de final de ano de alunos e professores.