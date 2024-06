Educação Infantil de VR realiza manhã literária com representantes de escolas

Volta Redonda – O Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SME) realizará, na próxima quarta-feira (19), uma manhã literária para abertura da edição do ano do projeto “A literatura move o mundo”. O programa faz parte da seção de educação infantil da secretaria. O evento contará com representantes de todas as unidades escolares e acontecerá às 9h, no auditório III do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB).

De acordo com a secretaria de Educação, durante a segunda edição do projeto, iniciado em 2023 – o público poderá conferir uma apresentação teatral dos profissionais da Creche Municipal Gotinhas de Amor e apresentações das crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Elza Costa Figueredo e da Escola Municipal Sergipe.

Jane Reis, chefe da seção de Educação Infantil, afirmou que o objetivo do “A literatura move o mundo” é desenvolver o campo de experiências, como a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, para fomentar a apropriação da literatura como ferramenta para o desenvolvimento do imaginário e fantasia/realidade.

“Também amplia o letramento e o conhecimento da língua portuguesa com o propósito de formar um ser criador, reflexivo, produtivo e transformador; capaz de constituir relações interpessoais, interagir socialmente e construir, coletivamente, melhores condições de vida e inserção da criança no mundo social”, explicou.