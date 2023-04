Educação Sanitária ganha atenção de alunos em Vassouras

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 13:01 horas

Iniciativa, aplicada com alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, objetiva levar conhecimento sobre temas da agropecuária para as crianças

Vassouras – O PESER (Programa de Educação Sanitária nas Escolas Rurais) ganha a atenção dos 132 alunos de sete escolas da rede municipal de Vassouras. A iniciativa, aplicada com alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, há mais de dois meses, objetiva levar conhecimento sobre temas da agropecuária para as crianças com idades entre 9 e 11 anos.

Os alunos recebem um kit contendo uma ‘ecobag’ (bolsa reutilizável) e sete livros didáticos com material educativo sobre febre aftosa, raiva, brucelose, tuberculose, alimentos seguros, teníase e agrotóxicos. A meta é abordar esses assuntos de forma lúdica e criativa para que os estudantes se tornem multiplicadores de conteúdo, repassando as informações obtidas para familiares e amigos.

O material didático é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vassouras. O intuito é esclarecer os principais aspectos socioeconômicos das doenças, seus sinais clínicos, transmissão, higiene dos alimentos, manejo na vacinação dos animais, a importância do uso correto dos agrotóxicos, tudo abordado de acordo com o currículo infantil.

Os livros paradidáticos trazem personagens em situações e conflitos, tendo o campo e o meio rural, como cenário. Na prática, os livros retratam parte do cotidiano vivenciado pelas crianças da zona rural, como o trabalho no curral, a fabricação de produtos de origem animal e os cuidados com os bichos, tudo pensado de forma a atrair as atenções dos pequenos que se identificam com os temas.

Segundo a Superintendente do 1° ao 5° ano, Jaqueline Lima, “o projeto aborda temas complexos sobre Educação Sanitária, numa linguagem apropriada aos educandos do 5° ano, despertando a curiosidade das crianças para temas”. Ela acrescentou que o kit escolar conta com um acervo literário como recurso para as aulas, que se tornam mais lúdicas e desenvolvendo o gosto do aluno pela leitura.

PESER

Nesse primeiro semestre os livros 1, 2, 3 e 4 serão trabalhados em sala de aula. As escolas têm buscado várias estratégias para abordar os temas como: visita a pequenas empresas e propriedades para ver o funcionamento e a fabricação de alimentos seguros, e visando constatar a importância da inspeção sanitária.

“A Educação sanitária de base fortalece toda uma geração que vai usufruir da saúde única. O PESER buscar fortalecer a realidade dessas crianças que vivem nas áreas rurais e convivem com todos os assuntos abordados sobre as principais doenças de importância agropecuária, trazendo esperança para que o campo e suas atividades se fortaleçam e permaneçam coexistindo”, ressaltaram as assessoras de Projetos da Prefeitura, Ana Carolina Capute Cabral e Wanessa Barros.