Educadores de física do MEP comentam o prêmio Nobel de Física

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 15:45 horas

Volta Redonda – O Prêmio Nobel de Física de 2022, anunciado ontem pela Academia Real das Ciências da Suécia, premiou com R$4,7 milhões, o francês Alain Aspect, o americano John Clauser e o austríaco Anton Zeilinger. O trabalho dos pesquisadores sobre mecânica quântica, a ciência que descreve o comportamento das partículas subatômicas, a física nas menores escalas possíveis.

A pedido da coordenação da ‘Escola MEP’, os professores da área de física do Pré Vestibular Cidadão, em especial o Prof. Dr. José Abdalla Helayel-Neto, voluntário desde 2004, cientista do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Os professores, de forma didática e objetiva comentaram sobre a conquista dos premiados do Nobel de física. Todos destacaram o feito como algo revolucionário.

“O Prêmio Nobel de Física de 2022 reconhece o profundo trabalho de interpretação dos processos de medida feitos em sistemas quânticos. O quântico se refere aos mundos atômicos, nuclear e subnuclear. O conceito em jogo é o chamado emaranhamento quântico, que se refere a resultados de medidas que pareceriam completamente independentes. Ainda não temos tecnologias acessíveis advindas destes estudos teóricos. O emaranhamento quântico é uma pesquisa básica exploratória, tanto em teoria como em experimento. Mas, tecnologias que revolucionarão a criptografia já estão sendo desenvolvidas para serem aplicadas em muitos campos das atividades humanas” – escreveu o cientista Helayel.

Na esteira do Dr. Helayel, o Prof. Paulo Ricardo Ramos, coordenador da área de exatas do Pré Vestibular do MEP, elogia e aponta perspectivas positivas do feito. “Sem dúvida será a base que revolucionará os supercomputadores, fato que certamente será um bem para a humanidade toda” – comentou mestre em física pela UFF.

“Estudos na área da mecânica quântica são sempre fascinantes. A descoberta dos três cientistas nos trará uma nova percepção da tecnologia quântica. Celulares difíceis de hackear é um exemplo disso. Não estou familiarizada com a trajetória do trio, mas desenvolver estudos que envolvem partículas subatômicas é desafiar as leis da Física clássica de Isaac Newton. Nos remete a grande orgulho!” – declarou Adriana Borges, mestre pela UFF-Aterrado e Voluntária do Pré Vestibular Núcleo Retiro.

Para Edinara Boff, mestre em física (UFF), professora licenciada do MEP, o conhecimento deve ser comemorado sempre. Os avanços na física devem se comemorados, conhecer o funcionamento do universo nos fascina e permite o desenvolvimento aprimoramento das tecnologias.

Os prêmios Nobel deste ano de 2022, estudam o entrelaçamento quântico, onde duas partículas, mesmo que separadas a anos-luz de distância, se relacionam e respondem uma à outra a certos comandos. Isso abre possibilidades certamente nem ainda imaginadas. O conhecimento precede a aplicação” – destacou Edinara.

Área temida por Einstein

Elienai Pereira, poetisa e professora de física do Pré, lembra Albert Einstein. “O Nobel da Física esse ano contempla a área mais temida por um dos maiores físicos tradicionais e importantes, como Albert Einstein. O fenômeno do entrelaçamento quântico consiste que duas partículas estão diretamente correlacionadas independente da distância entre elas, ou seja, duas partículas geradas na mesma fonte podem “viajar” separadas e as informações de uma das partículas poderá extrair outras informações da outra partícula simultaneamente, mesmo que estejam a milhares de quilômetros uma da outra. Isso, de fato, para Einstein causava grande estranhamento, pois segundo a relatividade, mesmo as informações das partículas, nada material ou imaterial poderia viajar mais rápido do que a velocidade da luz” – explicou Elienai.

Para Júnior, estudante do Pré Vestibular Cidadão, atento à física, também comemorou a descoberta dos cientistas. “Tenho dialogado por e-mail com o prof. Helayel, e ele tem me dado bibliografias que relacionam a física à filosofia, fato que tem me ajudado compreender um pouco a física. Agora com a notícia do Prêmio Nobel de Física, ontem com o Prof. Paulo Ricardo, porém não aprofundei ainda.”