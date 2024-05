Eficácia no tratamento com canabidiol em VR ganha repercussão nacional

Volta Redonda – A iniciativa pioneira da prefeitura de Volta Redonda, que desde 2023 disponibiliza gratuitamente o óleo de canabidiol para pacientes com diversas condições médicas, está ganhando destaque nacional. Na noite desta sexta-feira (3), o programa Globo Repórter, da Rede Globo, dedicou uma matéria especial à eficácia do tratamento com canabidiol na cidade, marcando a posição de Volta Redonda como referência no uso dessa medicação para diversas patologias.

O programa destacou que a prioridade do tratamento é concedida aos pacientes que não obtiveram sucesso com terapias convencionais e que possuem prescrição médica para o uso do medicamento. A prefeitura tem mantido o compromisso de oferecer o tratamento à base de óleo de canabidiol na rede municipal de saúde, sendo um dos primeiros municípios da região Sul Fluminense a implementar essa medida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os pacientes beneficiados recebem o óleo de canabidiol em suas residências e são acompanhados pelos serviços especializados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O acesso ao tratamento está disponível na Policlínica da Cidadania, localizada no segundo andar do estádio Raulino de Oliveira, na Comissão de Farmácia e Saúde, em horário específico às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h.

Além disso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (UBSF) também estão preparadas para oferecer assistência aos pacientes interessados.