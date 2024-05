Egressas do UniFOA participam de eventos internacionais

Volta Redonda – As egressas do curso de Nutrição do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Gabriela Freire e Natália Braga descobriram que têm muito mais coisas em comum do que imaginavam: ambas foram morar em Paraty após se tornarem nutricionistas, e recentemente receberam convites para participar de eventos internacionais: um da República do Congo e outro da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos, em março e abril, respectivamente.

Para o coordenador do curso de Nutrição do UniFOA, Alden dos Santos, esses momentos são muito importantes e inesquecíveis.

“Como coordenador de curso e professor é recompensador ver ex-alunas, agora colegas de profissão, desempenhando bem o seu papel no mercado de trabalho. Sabe pai orgulhoso dos feitos dos filhos? É bem desse jeito que me sinto. Mas quando você tem notícias de que os feitos dos seus egressos ultrapassam fronteiras e ganham reconhecimento internacional e percebe que levam o nome da Instituição para além das fronteiras do Brasil, isso traz um orgulho imenso”, descreveu.

Gabriela Freire atualmente faz parte do quadro técnico de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação de Paraty, que recebeu a visita de uma delegação da República do Congo, em meados de março. O objetivo foi conhecer de perto os projetos implantados sobre a integração da Agricultura Familiar ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para coletar e analisar as informações das estratégias e políticas públicas de alimentação que foram implantadas no município. A intenção é implementar o mesmo projeto naquele país.

Durante a visita foram realizadas várias atividades, entre elas, ida ao Departamento de Alimentação Escolar; à Central de Distribuição de onde saem os alimentos para abastecer as escolas do município, além de inspeção em duas escolas da rede municipal, sendo uma delas em área quilombola (Escola do Quilombo do Campinho), para acompanhar a distribuição das refeições aos estudantes. Numa roda de conversa, as nutricionistas puderam compartilhar as estratégias para a aquisição dos alimentos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar.

“Senti grande satisfação em poder dividir meu conhecimento sobre as políticas públicas de alimentação de Paraty, e honrada pelo município ter sido escolhido pelo World Food Programme (WFP); Agência Brasileira de Cooperação (ABC); e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como referência para apresentação da Alimentação Escolar e Agricultura Familiar à comitiva. Saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que pode ser implementado em outro país é muito gratificante. E todo esse sucesso começou ainda na faculdade, com a atenção e orientação dos professores e coordenação do UniFOA”, garantiu.

Fórum na ONU leva egressa da Nutrição aos EUA

Natália Braga compôs a delegação do Observatório internacional de Juventude, que participou do Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas de 2024, realizado na Sede das Nações Unidas (ONU) em Nova York (EUA), em meados de abril, para discutir o tema “Juventude moldando soluções sustentáveis e inovadoras: reforçando o Plano 2030 Agenda e erradicação da pobreza em tempos de crise.” A egressa do curso de Nutrição do UniFOA é gestora de políticas públicas para a Juventude do município de Paraty.

O convite, de acordo com Natália, é resultado do trabalho que desenvolveu em prol de jovens e crianças durante toda a sua vida. A nutricionista tem pós-graduação em Gestão de Territórios e Saberes; foi intercambista em projeto social; é vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, mas também atuou em institutos socioculturais e de educação do município, e compõe atualmente o diretório do Fórum Estadual de Juventude do Rio de Janeiro.

“Esse encontro representa a idealização de um projeto coletivo, construído por muitos jovens paratienses. Como gestora, difícil imaginar estar inserida numa discussão nas Nações Unidas e, como jovem mulher caiçara e moradora do bairro Ilha das Cobras, sei das dificuldades de estar nesse contexto. Sou “cria” de políticas públicas que me oportunizaram, seja em setores públicos ou pela minha formação acadêmica por meio do transporte público universitário. Estou muito agradecida pela oportunidade, mas sei que há muito a ser feito”, resumiu Natália.

O que significa o evento do Fórum da Juventude da ONU

O Fórum da Juventude ECOSOC 2024 fornece uma plataforma para jovens líderes de todo o mundo dialogar entre si e com os Estados-Membros das Nações Unidas, com o objetivo de compartilhar ideias para fazer avançar a agenda de desenvolvimento da juventude em nível nacional, regional e global. O Fórum é ainda um espaço único que os jovens partilhem as suas visões e recomendações para consideração nas principais reuniões das Nações Unidas, incluindo reuniões do Conselho Econômico e Social de 2024, do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável (HLPF) e a Cúpula do Futuro.

Jovens dos Estados Membros, delegados, jovens parlamentares e outros líderes juvenis, bem como Ministros da Juventude, têm regularmente participado do Fórum para trocar opiniões sobre soluções globais e criar um ambiente inclusivo, sustentável e futuro próspero para todos. O Fórum é organizado em conjunto pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA); ONU; Gabinete da Juventude (UNOY), em colaboração com a Rede Interagências das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Juventude; Grupo Principal para Crianças e Jovens (MGCY) e a Reunião de Coordenação Internacional da Juventude Organizações (ICMYO).

Saiba mais: https://ecosoc.un.org/en/what-we-do/ecosoc-youth-forum/about-youth-forum/ecosoc-youth-forum-2024