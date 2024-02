Egresso de SI do UniFOA recebe prêmio de MVP da Microsoft

Volta Redonda – Lucas Costa, egresso do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, conquistou o prêmio “Microsoft Most Valuable Professional (MVP)” em inteligência artificial (IA), no final de janeiro. A premiação é destinada a especialistas que colocam em prática seu conhecimento técnico para liderar ações em prol da sociedade, com intuito de promover inovação atrelada a resultados.

Além do prêmio, Lucas recebeu uma carta da própria Microsoft, que reconheceu o esforço e contribuição de seu trabalho para a comunidade nos últimos anos:

“Os esforços dos MVPs melhoram a vida das pessoas e contribuem para o sucesso do nosso setor de várias maneiras. Ao compartilhar seus conhecimentos, eles ajudam as pessoas a resolver problemas e descobrir novos recursos todos os dias. Os MVPs são o que há de melhor e mais brilhante na tecnologia, e temos a honra de dar as boas-vindas a Lucas neste grupo”, texto da carta.

O Microsoft MVP é dedicado a profissionais que não trabalham na companhia, e tem como objetivo fortalecer a comunidade global de influenciadores da área. Desde 2021, Lucas realizou lives, workshops, podcasts e eventos gratuitamente para divulgar os conceitos e novidades sobre IA, ações de grande peso que chamaram atenção dos organizadores da premiação.

Criado há 30 anos, o prêmio já congratulou mais de 4 mil profissionais, sendo mais de 150 no Brasil, segundo dados divulgados pela própria empresa em 2021. Graças ao prêmio, o egresso se tornou um dos 3 MVPs de inteligência artificial em todo o país, e agora, faz parte de um seleto grupo de especialistas do nicho em todo o mundo.

Além do reconhecimento global, Lucas relata que a premiação trouxe visibilidade e um vasto networking na sua área de atuação. A sua imagem como “MVP” ofereceu-lhe um selo de excelência reconhecido por empregadores e clientes, além de ter concedido acesso a recursos exclusivos como acesso a uma rede exclusiva de profissionais altamente qualificados e influentes, ampliando seus contatos na área e possibilitando colaborações valiosas que enriqueceram ainda mais seus conhecimentos e habilidades em tecnologia:

“O prêmio transformou minha vida significativamente. Primeiramente, me proporcionando reconhecimento global como um líder em tecnologia, abrindo portas para oportunidades profissionais em todo o mundo. Tive oportunidades de aprendizado sem precedentes, recebendo acesso antecipado a produtos e informações técnicas da Microsoft, o que me manteve à frente das tendências tecnológicas. Além disso, minha visibilidade profissional aumentou exponencialmente, abrindo caminho para falar em conferências, participar de podcasts e outras atividades que reforçaram minha reputação na indústria”, comentou Lucas.

Ativo no mercado desde 2020, Lucas trabalha como coordenador da equipe de inteligência artificial e desenvolvimento de software em uma empresa de consultoria de dados e IA, tendo contato direto com os clientes. Ele sempre demonstrou interesse para trabalhar diretamente com pessoas, pois sempre foi um aluno de atitude e protagonismo para tomar decisões nas oportunidades que teve desde sua época de estudante do Centro Universitário.

Glauter Januzzi, seu professor e mentor enquanto estudante do UniFOA, enalteceu a conquista do egresso, destacando sua força de vontade e perseverança, mesmo ao passar por períodos desafiadores:

“Independentemente dos contratempos pandêmicos, Lucas apresentava atitude e protagonismo para aproveitar as oportunidades que, como professor, eu oferecia à sua turma. Ele sempre demonstrou muito interesse por aprender e se conectar com pessoas. O objetivo da maior empresa de software do mundo é reconhecer aqueles profissionais que não apenas possuem conhecimento técnico mas que lideram ações junto à comunidade. Todos estamos muito orgulhosos por esse reconhecimento recebido pelo nosso egresso pela Microsoft”, concluiu Glauter.

Lucas exaltou o corpo docente do UniFOA que, segundo ele, foi fundamental para que chegasse neste ponto de sua carreira:

“O UniFOA com certeza me colocou no caminho certo para conquistar isto! A interação com professores notáveis, que abriram minha mente para tópicos inseridos dentro da IA, foram fundamentais na minha jornada. O professor Glauter merece destaque especial por expandir minha rede, conectando-me a profissionais de várias áreas, o que enriqueceu minha compreensão do mercado e ajudou a definir minhas metas. A infraestrutura do campus, especialmente o laboratório de informática avançado, e o apoio contínuo dos coordenadores e professores também foram determinantes. Sou grato por essa caminhada enriquecedora que moldou tanto minha vida pessoal quanto profissional”, finalizou Lucas.