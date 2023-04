Eleição para vaga no Conselho Municipal de Saúde de Resende acontece nesta terça

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 13:13 horas

Vaga pendente será destinada a um representante do segmento profissional da saúde

Resende – A Prefeitura de Resende promove nesta terça-feira (18), uma eleição para uma vaga no Conselho Municipal de Saúde de Resende, destinada para um representante do segmento profissional da saúde. A eleição é uma extensão da reunião extraordinária, que aconteceu no dia primeiro de abril, a qual elegeu outros membros do conselho.

A eleição desta terça vai acontecer a partir das 17h30, na sede do Conselho Municipal de Saúde, que fica na Avenida Marcílio Dias, número 800, no bairro Jardim Jalisco.

As inscrições para a vaga pendente foram encerradas no dia 14 de abril. Durante a reunião, serão eleitos o titular e o suplente da vaga, sendo excepcionalmente profissionais da área da saúde. A gestão municipal convoca os delegados da XI COMSAÚDE para o encontro adicional.

– É fundamental o preenchimento da vacância deixada durante a última eleição. Por isso, destacamos a importância do comparecimento desses profissionais na reunião complementar, que irá definir o último membro do Conselho Municipal de Saúde. A composição do Conselho estará em vigência de abril de 2023 até abril de 2027 – comentou o secretário de Saúde, Jayme Neto.