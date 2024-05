Eleições 2024: Mauro Campos lança pré-candidatura a prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda – O empresário Mauro Campos lançou sua pré-candidatura a prefeito de Volta Redonda, durante a inauguração da sede do diretório do Partido Novo, nesta quinta-feira (23), no bairro Aterrado. Durante o evento, o pré-candidato ainda anunciou o nome da pré-candidata a vice-prefeita Raquel Costa, pastora do Projeto Vida. Pelo partido, 22 pré-candidatos a vereadores disputam a eleição na cidade. Estiveram presentes ao evento o presidente do Novo do Rio, Rodrigo Rezende; o presidente do Novo de Volta Redonda, Marcos Machado; além dos pré-candidatos a vereadores e lideranças do partido, apoiadores e convidados.

Na coletiva à imprensa, o pré-candidato Mauro Campos falou sobre a importância de um planejamento para as eleições e afirmou que o Novo não irá se coligar a nenhum outro partido, por conta da gestão de ideias. “Nós temos um planejamento para participar como prefeito. Estamos fazendo um diagnóstico durante a pré-campanha, para então trazermos propostas eficazes para a cidade.

Vamos ser uma chapa puro sangue. Nós passamos por uma bateria de testes, uma investigação sobre a vida, sobre a cultura. Você passa por três etapas de qualificação, depois tem uma entrevista com mais três pessoas. E é muito difícil de outro partido ser assim. Não seria lógico e nem compreensível ter um partido que exige tanto da lisura, do bem público, da ética, e se coligar com um partido com a forma de ver o futuro diferente”, revelou.

O pré-candidato ressaltou que pretende atrelar sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que acredita que a direita é muito forte na cidade. “Para mim, o bolsonarismo é uma forma de governo de alguém que passou quatro anos no governo, depois de uma situação caótica que o Brasil vivia e saiu sem nem um processo de corrupção e com todas as contas aprovadas. Isso pra mim é o bolsonarismo.

Então, partindo do pressuposto de que ainda não tem outro nome para esse tipo de governo, o que eu espero é que daqui a quatro ou cinco anos, seja o Maurismo. Como ele ainda não existe, então hoje eu sou bolsonarista”, frisou.

Quando perguntado sobre sua saída do Partido Liberal, Mauro Campos afirmou não ter mágoa do partido, e sim gratidão. “Sou muito grato ao PL, porque eu tive a oportunidade de experimentar o que não presta. Dizem que você só entende a claridade se depois você passa pelo escuro. Eu acho que hoje, tratando-se de uma nova política, as pessoas vão se guiar pela ética e honestidade. É honestidade comprovada em 40 anos de existência. Então, essa ética é a única coisa que eles não podem falar de mim. Isso vai credenciar na hora da escolha. E outra coisa, a direita aqui é muito forte. Eu sou do Partido Novo, mas nós somos da mesma linha, eu estou Bolsonaro. O povo quer autenticidade”, reforçou Mauro.

Vice-prefeita

A pré-candidata a vice-prefeita, Raquel Costa, falou sobre o desafio de aceitar o cargo. “Desafio porque, de frente, é a primeira vez. Já atuo há 20 anos na cidade, eu já trabalho com um grupo específico, que são jovens e adolescentes. Para entrar na política, que eu gosto, que eu sou amante, estudo e vejo todos os dias o que está acontecendo. Então, a gente tem hoje esse grande desafio ,que é renovar mesmo a questão política, social da nossa cidade”, enfatizou Raquel.

Para ela, o foco do novo governo será um olhar mais clínico para a mulher e questões sociais do município. “Queremos realmente ver o lado da mulher. Não sou ativista, não sou feminista. Não vou levantar bandeira nenhuma. A gente pretende governar para todos, mas a minha participação é um olhar mais clínico, mais apurado para a questão da mulher, para a nossa cidade”, salientou.