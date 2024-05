Eleições 2024: Mauro Campos lança pré-candidatura nesta quinta-feira

Volta Redonda – O empresário Mauro Campos lança nesta quinta-feira (23), às 18:30h, sua pré-candidatura a prefeito de Volta Redonda. No mesmo evento, o Partido Novo também inaugura a sede do seu novo diretório em Volta Redonda. No evento também serão anunciados os pré-candidatos a vice-prefeito e vereadores. O evento acontece na Rua Jaime Pantaleão de Moraes, 99, Aterrado, Volta Redonda Segundo os organizadores, o evento contará com a presença de lideranças do partido, apoiadores e convidados.

O empresário, que também é engenheiro covil e fundador da construtora Aceplan, estava filiado ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a direção estadual do PL decidiu que o partido iria apoiar a reeleição do atual prefeito Antonio Francisco Neto. Após o movimento político, Mauro foi convidado pelo Partido Novo. O nome do (a) pré-candidato a vice-prefeito ainda não foi divulgado. Segundo a assessoria de Mauro, ele estaria guardando o nome a sete chaves.