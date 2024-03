Eleições 2024: oposição se une em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Os vereadores Kátia Miki e Pedrinho ADL, o ex-vereador Cristiano Almeida e o ex-prefeito Maércio de Almeida se reúnem neste sábado (16), às 18h30, na Casa do Viajante, em Barra do Piraí. O encontro tem um só objetivo: juntar forças para vencer o candidato apoiado pelo atual prefeito Mario Esteves. Mario ainda não indicou quem receberá seu apoio. O evento marca o início da caminhada visando as eleições municipais deste ano. O grupo também quer fazer o maior número de vereadores na Câmara.

O deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade) e os deputados estaduais Munir Neto (PSD), André Corrêa (PP) e Jari Oliveira (PSB), já confirmaram presença. Liderança políticas de Barra do Piraí e do estado do Rio de Janeiro estão sendo aguardadas. O grupo político conta ainda com o apoio dos partidos: Solidariedade, Cidadania, PSD, PSB e Republicanos.

“Celebramos um entendimento e queremos devolver a esperança de dias melhores para a nossa população que vem sofrendo muito com um transporte de péssima qualidade, falta d’água constante, entre outros graves problemas. Ainda não definimos quem será o pré-candidato a prefeito, mas estamos decididos que iremos caminhar juntos para resgatar o desenvolvimento de Barra do Piraí” declarou a vereadora Kátia Miki.

O ex-vereador Cristiano Almeida aposta na união do grupo: “Estou muito feliz por termos avançado neste projeto e construído um grupo sólido que tem todas as condições de resolver os graves problemas que nosso município vem enfrentando. Ressalto, ainda, que as portas deste grupo estão abertas para todos, políticos ou não, que queiram construir uma cidade mais eficiente, transparente e respeitosa para todos os cidadãos”.

Já o ex-prefeito de Barra do Piraí, Maercio Almeida acredita que a única forma de derrubar o atual grupo que controla Barra do Piraí, é a união. “Aqui se inicia uma caminhada com o propósito de ouvir nossa população para definir quem será o pré-candidato a prefeito do nosso grupo. De qualquer forma, iremos marchar juntos e com fé em Deus para tirar Barra do Piraí do atraso, descaso e falta de respeito com o nosso povo”, concluiu o ex-prefeito Maercio de Almeida.

O vereador Pedrinho ALD, que possui quatro mandatos na Câmara de Barra do Piraí, afirmou que é hora da mudança.

“Temos muitos problemas recorrentes em Barra do Piraí. O povo não aguenta mais tamanho descaso com a cidade e com a população. É hora de mudança! E nada melhor do que unir pessoas que amam e respeitam verdadeiramente a nossa cidade”, concluiu.