Eleições 2024: TSE conclui nova etapa de testes em urnas eletrônicas

Nacional – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) finalizou nesta sexta-feira (17) mais uma etapa de verificação da segurança das urnas eletrônicas para as eleições de 2024. No “Teste de Confirmação”, especialistas retornaram à Corte Eleitoral para testar os aprimoramentos feitos nas urnas e sistemas eleitorais.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, as melhorias realizadas pelos técnicos foram validadas pelos especialistas que haviam sugerido as contribuições. Este procedimento faz parte do Teste Público de Segurança da Urna (TPS), realizado no fim de 2023, onde especialistas avaliaram a segurança dos equipamentos eleitorais.

Os resultados do TPS de 2023 foram utilizados para aprimorar os sistemas. Especialistas retornaram ao TSE desde quarta-feira (15) para avaliar as alterações. O TPS e o Teste de Confirmação são realizados um ano antes de cada eleição para garantir a colaboração de especialistas na transparência e segurança dos sistemas eleitorais.

Testes confirmaram a segurança das urnas brasileiras, que não são conectadas à internet, impossibilitando a adulteração dos votos. A próxima etapa é a cerimônia de lacração, prevista para setembro, que assegura a integridade dos programas eleitorais.