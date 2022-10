Eleitores comemoram a vitória de Lula

Matéria publicada em 30 de outubro de 2022, 21:09 horas

Volta Redonda – Após a vitória do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, eleitores vão às ruas pela região para comemorar. As comemorações em Volta Redonda se concentraram na Vila Santa Cecília, próximo a Biblioteca Municipal Raul de Leoni.

O eleitor, Alysson Henrique, comentou um pouco sobre a vitória do ex-presidente: “A vitória no primeiro turno foi com uma vantagem maior, o segundo turno foi apertado. Aparentemente, apesar das declarações de Simone e Ciro em apoio ao Lula, muitos de seus eleitores penderam para o Bolsonaro. mesmo sendo angustiante e sofrida, vitória é vitória, agora é esperar o melhor para o nosso país.”

Beto, eleitor que estava nas comemorações na Vila Santa Cecília, compartilhou sobre o que acredita ser o valor da vitória de Lula: “Essa vitória é uma vitória para além de eleitoral, tem como registro nosso marco civilizatório. A vitória nas urnas é essencial, mas ao ganharmos a gente espera que o bolsonarismo perca muita força, para podermos viver juntos e unidos, apesar dos diversos ataques que vários grupos e instituições sofreram ao longo desses 4 anos. Eu não sou lulista, eu não sou petista, mas essa vitória significa mais que uma vitória só do PT, é uma vitória contra aquilo que estava do outro lado.”