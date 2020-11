Eleitores elogiam segurança sanitária em votação no aterrado

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 12:26 horas

Volta Redonda- Os eleitores que foram votar na manhã deste domingo, elogiaram esquema de segurança sanitária montado pelo TRE(Tribunal Regional Eleitoral) nos locais de votação do bairro Aterrado.

O estudante Jorge Paulo, que votou no colégio Anglo-Americano elogiou a higienização do local. “Achei que eles priorizaram bastante a segurança sanitária dos eleitores e dos fiscais que estavam nos locais de votação. E todos os protocolos de higiene foram tomados como distanciamento, álcool gel e uso de máscaras”, elogiou.

Já a engenheira Márcia Teixeira, que votou no colégio Estadual Guanabara, também gostou da preocupação dos fiscais com a higienização das sessões de votação. “Eles estavam bem atentos e sempre preocupados com o distanciamento dos eleitores, como também exigindo o uso do álcool gel e da máscara a todo momento. Também achei bem tranquila a votação no Guanabara”, afirmou.

Quem também achou tranquila a votação e com bastante segurança em relação a higiene, foi o eletricista Marcelo Santiago, que votou no Centro Universitário Geraldo Di Biase(UGB), e disse ter optado por votar na parte da manhã para ficar com o resto do dia livre. “Achei bem tranquila e com bastante organização a votação na UGB. Tinha álcool gel em todos os locais e os fiscais estavam bem atentos em relação ao uso de máscaras e distanciamento”, lembrou Marcelo.

De acordo com um fiscal que preferiu não se identificar, a votação está transcorrendo com bastante tranquilidade na parte da manhã, e o único problema apresentado foi a substituição de uma urna que estava apresentando defeito.