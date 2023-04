Eletronuclear desconecta Angra 1 para reparo em tubulação de vapor - Diário do Vale

Angra dos Reis – A usina Angra 1 será retirada do Sistema Interligado Nacional (SIN), nesta terça-feira (4), às 19h, em comum acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A parada tem como objetivo possibilitar o reparo em uma tubulação de vapor do conjunto turbogerador. O equipamento faz parte do sistema elétrico da usina, sem nenhuma relação com a parte nuclear. A duração prevista da paralização é de dois dias. A empresa manterá todos informados sobre a evolução da situação.