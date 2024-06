Eletronuclear destaca papel da energia nuclear na transição energética durante audiência na Câmara

Brasília – O presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, participou nesta quarta-feira (19) da Audiência Pública sobre o papel da energia nuclear na transição energética. O evento ocorreu na Câmara dos Deputados, em Brasília, e foi organizado em conjunto com a Comissão de Minas e Energia.

O evento foi dividido em três mesas temáticas, abordando o panorama mundial da energia nuclear, iniciativas internacionais e oportunidades nacionais. Raul Lycurgo integrou a mesa que discutiu o cenário brasileiro, ao lado de outros importantes nomes do setor, como Rafael Grossi, diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Celso Cunha, presidente da Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares (ABDAN), e o deputado Júlio Lopes.

Durante sua apresentação, Raul Lycurgo destacou a importância da energia nuclear para a transição energética no Brasil. Ele ressaltou que as usinas de Angra dos Reis fornecem 40% da energia elétrica consumida no estado do Rio de Janeiro, operando com alta eficiência e segurança. A recente missão da AIEA atestou a qualidade do trabalho realizado em Angra 1, em operação há 40 anos.

“A transição energética é um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente, e a energia nuclear tem um papel crucial nesse processo. Precisamos substituir fontes de energia poluentes, como o carvão e o diesel, por fontes mais limpas e seguras. A energia nuclear, com sua alta densidade energética e baixa emissão de gases de efeito estufa, é fundamental para atingirmos nossas metas de sustentabilidade e segurança energética”, destacou Lycurgo.

Lycurgo enfatizou que a energia nuclear é uma fonte limpa e essencial para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Ele explicou que a energia nuclear pode substituir fontes de energia mais poluentes, como o carvão e o diesel, contribuindo para uma matriz energética mais sustentável.

“A energia nuclear é essencial para a transição energética no Brasil. As usinas de Angra dos Reis, que operam com alta eficiência e segurança, são responsáveis por 40% da energia elétrica consumida no Rio de Janeiro. Com o potencial de nossas reservas de urânio, podemos nos tornar um grande produtor e exportador de combustível nuclear, consolidando o Brasil como um player global na área de energia limpa e sustentável”.

O presidente da Eletronuclear também abordou o potencial do Brasil como produtor e exportador de combustível nuclear, devido às suas vastas reservas de urânio. Segundo ele, com apenas um terço do território nacional prospectado, o país já se posiciona como uma das maiores reservas de urânio do mundo. Lycurgo destacou que essa capacidade pode transformar o Brasil em um player global relevante na área de energia limpa e sustentável.

Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da AIEA, também destacou a importância da energia nuclear na transição energética: “A energia nuclear tem um papel crucial na redução das emissões globais de carbono. As usinas nucleares oferecem uma fonte estável e limpa de energia, essencial para atingirmos as metas climáticas globais”, esclarece.

Na sequência, Grossi elogiou o papel brasileiro no cenário energético global: “O Brasil é uma potência global. É um país que tem uma tradição nobilíssima tecnológica e política na indústria nuclear. Um debate energético global sem Brasil não faz sentido. O Brasil não tem que abandonar o nuclear”, afirmou.