Eletronuclear divulga consulta pública ao edital para conclusão de Angra 3

Angra dos Reis – A Eletronuclear informou que disponibilizou, nesta quinta-feira (21), a consulta pública às minutas do edital e do contrato para a licitação dos serviços de Engenharia, Gestão de Compras e Construção (EPC, em inglês), que tem como objetivo a conclusão das obras de Angra 3, incluindo a Matriz de Risco e outros complementos contratuais.

Os documentos foram enviados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ficarão disponíveis no site da Eletronuclear (https://www.eletronuclear.gov.br) até o dia 26 de abril. A consulta pública busca obter contribuições e melhorias de todos os interessados no processo de licitação, incluindo agentes do setor elétrico, empresas, especialistas e sociedade em geral.

Como contribuir?

Para realizar as contribuições e questionamentos, os interessados deverão preencher o formulário que será disponibilizado no site da Eletronuclear, a partir da próxima segunda-feira (25), até o dia 26 de abril. As respostas serão divulgadas no mesmo endereço eletrônico em até 45 dias após o término do prazo, prorrogáveis a critério da companhia.

É indispensável a presença dos itens abaixo. As contribuições que não atendam aos requisitos poderão ser desconsideradas.

I. Identificação da empresa ou pessoa participante;

a. Nome completo;

b. CPF/CNPJ;

II. Documento(s) e cláusula(s) específicos a que se refere a sugestão ou comentário;

III. Objetivo da sugestão ou comentário;

IV. Proposta de redação alternativa, se houver;

V. Justificativa.

Mais sobre Angra 3

O BNDES segue a revisão dos demais estudos relacionados à retomada da construção de Angra 3, como o orçamento do empreendimento e o cronograma, que servirão como base para o cálculo do preço de energia a ser analisado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Angra 3 será a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, localizada na Praia de Itaorna, em Angra dos Rei. Segundo a empresa, quando entrar em operação comercial, a nova unidade com potência de 1.405 megawatts, será capaz de gerar mais de 10 milhões de megawatts/hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte durante o mesmo período. Com Angra 3, a energia nuclear passará a gerar o equivalente a 70% do consumo do estado do Rio de Janeiro.

A usina também vai diversificar a matriz elétrica e reduzir os custos totais do Sistema Interligado Nacional (SIN), na medida em que substituirá a energia mais cara de térmicas que é frequentemente despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A proximidade com os principais centros de consumo do país contribui para evitar congestionamentos nas interligações entre os subsistemas.

O montante investido até agora é de R$7,8 bilhões e para concluir a usina serão necessários cerca de R$20 bilhões. 67% da obra civil já foi realizada.