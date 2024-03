Eletronuclear, INB e Casa Civil do RJ anunciam parceria

Estado do Rio – A Eletronuclear discute, em parceria com a Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro e as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), mecanismos para estimular a indústria nuclear no Estado.

As estratégias, que incluem iniciativas conjuntas e políticas de incentivo, começaram a ser traçadas durante uma reunião de aproximação no Palácio Guanabara, na capital fluminense, na quinta-feira (29).

“A ocasião foi uma oportunidade de expor as contribuições do setor nuclear para a economia estadual. Recebemos um retorno positivo do Estado, que está empenhado em unir esforços para fomentar o nosso segmento”, aponta o presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo.

Além de Lycurgo, estiveram presentes o secretário da Casa Civil, Nicola Moreira, o presidente da INB, Adauto Seixas, além de profissionais dos setores financeiro e de comunicação das empresas.