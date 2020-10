Eletronuclear lançará edital para patrocínio cultural em 2021

Matéria publicada em 13 de outubro de 2020, 15:17 horas

Angra dos Reis– A Eletronuclear irá retomar o patrocínio à área cultural no ano que vem. O objetivo da empresa é retomar esta atividade, paralisada desde 2016, e estimular a produção cultural nos municípios de sua área de influência, apoiando, assim, a classe artística que foi bastante afetada com o fechamento da economia em virtude da pandemia.

O edital é a primeira etapa de um processo de seleção pública de projetos, que serão avaliados por um júri externo, tanto pela qualidade artística quanto pela adequação aos objetivos estratégicos da própria Eletronuclear. Todo o processo de patrocínio da empresa é regido por normas do Governo Federal e avaliado pela Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Também está previsto o lançamento de um edital para a seleção de projetos sociais.

Ainda não há valores, regulamento ou data de lançamento definida para os editais, mas a expectativa da empresa é que a procura seja grande uma vez que o processo de seleção terá ampla divulgação. Por conta disso, a Eletronuclear realizará oficinas de capacitação para ajudar os proponentes a montar seus projetos de forma adequada para a competição.

Apoio aos artistas na pandemia

A Eletronuclear também demonstrou sua solidariedade com os artistas locais durante a pandemia, apoiando as Lives do Bem, um projeto publicitário realizado pela Rádio Costa Azul FM. Foram realizadas quatro lives com apresentações de músicos da Costa Verde. Apenas nas redes sociais, as transmissões totalizaram audiência superior a 7 mil pessoas.

A oferta de trabalho no período da pandemia também beneficiou técnicos de som, luz, operadores de câmeras e outros profissionais envolvidos. Somente a última apresentação, que também foi transmitida pelo canal 10 da Net Angra, arrecadou mais de duas toneladas de alimentos que foram doados por empresas e pessoas físicas, beneficiando instituições de caridade e a aldeia indígena do Bracuí.