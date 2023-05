Eletronuclear promove encontro aberto sobre plano de emergência

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 08:45 horas

Angra dos Reis – A Eletronuclear fará, na próxima terça-feira (30), às 18h30, o ‘Encontro PEE 2023 – Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro’, voltado para o público em geral. Segundo a empresa, o encontro tem por objetivo esclarecer dúvidas da população e desmitificar o tema junto aos moradores, abordando aspectos relativos ao PEE e à segurança das usinas nucleares.

Entre as apresentações do encontro está a da própria Eletronuclear, que falará sobre a importância da empresa para a Costa Verde.

Também estarão presentes ao evento a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibam), a Defesa Civil do Estado do Rio e a Defesa Civil do município de Angra. Além destes, participarão representantes de entidades ligadas ao setor nuclear brasileiro, bem como de instituições que integram o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron), subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).

A Eletronuclear informa que disponibilizará transporte para que os moradores da região tenham facilidade em participar do encontro. Os inscritos serão informados posteriormente sobre os pontos de embarque. O evento acontecerá no Clube Náutico da Praia Brava, que fica na Rua 10 da Vila Residencial de Praia Brava. Mais informações podem ser obtidas no site da Eletronuclear.