Eletronuclear rescinde contrato com o Consórcio Ferreira Guedes para construção de Angra 3

Angra dos Reis – A Eletronuclear informou, nesta segunda-feira (17), que rescindiu o contrato com o Consórcio Ferreira Guedes para construção da usina Angra 3. O acordo havia sido firmado em fevereiro de 2022, com objetivo de reiniciar a construção de Angra 3 e realizar as obras civis no âmbito do Plano de Aceleração da Linha Crítica da unidade.

De acordo com a usina, a dissolução do contrato se dá uma vez que o Consórcio descumpriu algumas cláusulas referentes a ordem de execução e o cronograma das obras. Além da rescisão, será aplicada uma multa correspondente a 10% do valor do contrato, além da suspensão de seis meses do Consórcio com inclusão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

A Eletronuclear afirma que a decisão é consequência de um extenso processo administrativo, que provou a inexecução do projeto contratado e a incapacidade do Consórcio em atingir os níveis de qualidade e exigência para uma obra nuclear.

“A Eletronuclear preza pela excelência em cada trabalho realizado, valor essencial em um projeto desta magnitude, e continua firme no objetivo de concluir as obras de Angra 3”, diz o posicionamento oficial da usina, que ainda afirma que “a terceira unidade da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) irá operar com alto grau de confiabilidade e contribuir para a segurança de abastecimento do sistema elétrico brasileiro. Além disso, destaca-se o papel de gerar energia limpa, sem a emissão de gases que causam o efeito estufa.”