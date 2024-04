Eletronuclear tem novo diretor financeiro

Angra dos Reis – A Eletronuclear informa que o profissional Alexandre Caporal assumiu o cargo de diretor financeiro da companhia. O executivo possui experiência no setor, com mais de duas décadas de atuação na área, sendo os últimos 17 anos com passagens pela Enel, Abengoa, Eneva, Neoenergia e Elera.

Entre os desafios no comando da diretoria financeira, Caporal poderá contribuir para a realização de projetos importantes para a empresa, como a extensão da vida útil de Angra 1 e a conclusão das obras de Angra 3.

“Vejo minha chegada como uma grande oportunidade para contribuir na resolução do atual momento da empresa, que vive um estresse de caixa, e dar continuidade aos projetos prioritários e estruturais da companhia e do país, como a extensão da vida útil de Angra 1 e a conclusão das obras de Angra 3” – observa o diretor.

Para o novo executivo da Eletronuclear, esse é “um momento de necessidade de maior esforço de toda empresa e de seus acionistas para atingir a conclusão desses projetos significativos para o país” – finaliza.

Caporal é graduado em administração pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em administração de empresas com ênfase em finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (IAG/PUC-RJ), além de possuir MBA In Company pelo Instituto Universitario de Posgrado (IUP) de Madri, na Espanha.