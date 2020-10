“Elsa” e “Homem-Aranha” visitam crianças no Hospital Munir Rafful em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 09:34 horas

Volta Redonda – Crianças que foram atendidas no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) receberam visitas inusitadas na terça-feira, em Volta Redonda. Os personagens “Elsa”, da animação “Frozen”, e o super-herói, Homem-Aranha, estiveram no hospital no bairro Retiro, na semana em que se comemora o Dia das Crianças.

O hospital segue adotando protocolos rígidos de segurança por conta da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A enfermeira, Ludmila, e o técnico de enfermagem do hospital, Igor, eram os que estavam por trás das máscaras e fantasias para alegrarem a criançada.

– Foi muito diferente do que estamos acostumados a fazer, mas muito gratificante. Até os adultos interagiram e isso nos mostra como ações simples podem trazer alegria para o dia de alguém – disse Ludmila.

De acordo com o hospital, além do bate-papo com os personagens, as crianças também receberam presentes e o cardápio ao longo do dia preparado com “guloseimas”, adaptadas ao gosto das crianças.

– A felicidade contagia e ajuda no processo de recuperação. A pandemia limitou nossas ações, mas é importante celebrar porque todos estamos precisando sorrir mais – disse o diretor administrativo do hospital, Caio Souza.