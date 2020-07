Em 24 horas Angra dos Reis registra mais um óbito e 140 casos confirmados da Covid-19

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 18:15 horas

São 87 óbitos decorrentes da doença e 2.597 casos confirmados

Angra dos Reis – O município contabilizou mais um óbito decorrente da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e mais 140 casos confirmados em 24 horas. De quarta-feira (1º) para esta quinta-feira (02), Angra dos Reis subiu para 2.597 casos confirmados e 87 mortes por conta do vírus. Dos casos confirmados, 1.878 já estão recuperados.

Internados

Angra dos Reis possui 41 pessoas internadas entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 37 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 38 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 28.15%. Há ainda três pessoas internadas em instituições privadas.

Bairros

Segundo relatório da Secretaria de Saúde, atualizado em 1º de julho, os bairros com maior índice de confirmação do novo coronavírus são: Parque Mambucaba (243), Japuíba (210), Frade (175), Jacuecanga (139) e Parque Belém (102). Na Ilha Grande inteira há 143 casos da doença.

Notificados

Já são 13.518 casos confirmados, em Angra dos Reis. Destes, 240 já foram descartados e 10.681 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.852 em isolamento domiciliar e 8.829 já recuperados.