Em 44 anos de história, o Voltaço coleciona 19 títulos

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 07:26 horas

De 1979 até 2016, o Esquadrão de Aço conquistou títulos importantes, como a Taça Guanabara e o Campeonato Brasileiro

Volta Redonda – Ontem, dia 9 de fevereiro, o Voltaço completou 44 anos de uma história que está estampada no salão de troféus, da sede do clube, localizada no bairro São Lucas, em Volta Redonda. Atualmente, o Esquadrão de Aço possui 11 títulos dentre eles: Campeão da Taça Guanabara (2005), Tetracampeão da Copa Rio (2007) e Campeão Brasileiro da Série D invicto (2016).

História

Apesar de ter sido fundado em 9 de fevereiro de 1976, a história do Voltaço já havia começado em 1975, quando o município possuía dois times profissionais: o Flamengo de Volta Redonda (Flamenguinho) e o Guarani Esporte Clube.

Com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, o presidente da Liga de Desportos de Volta Redonda, Getúlio Albuquerque Guimarães, o presidente do Flamenguinho, Guaranyr de Souza Host, junto com o então prefeito Nelson Gonçalves decidiram criar um clube de futebol para representar Volta Redonda no novo Campeonato Carioca.

Assim, em 76, Volta Redonda Futebol Clube foi fundado com o seu primeiro presidente, Ysnaldo dos Santos Gonçalves, irmão do prefeito (na época) Nelson Gonçalves.

– Assim como o time, o Estádio Raulino de Oliveira, era outra exigência para que nossa cidade participasse do campeonato. Na época, meu pai se desdobrou junto com a equipe da prefeitura para que a obra ficasse pronta a tempo. Ele nos dizia que todo o empenho, era necessário para Volta Redonda, que merecia ter um time que a representasse – ressaltou o secretário municipal de Estratégia Governamental de Volta Redonda, Nelson Gonçalves.

Torcedor símbolo

Flávio Braga, conhecido como ‘Fubá’, é considerado um dos torcedores símbolos do Voltaço, por fazer parte ativamente do clube desde a sua fundação, nos anos 70.

– Fui um dos pioneiros em criar a torcida organizada do Voltaço ao lado do ‘Geraldinho’, do Braga, do Maurício Diogo, do Sabino Cunha, Onofre Silva, Edson Trombada, entre outros. Acompanho o Voltaço desde o primeiro treino que acontecia nos Clubes Comercial e Recreio – destacou Fubá, que também foi um dos incentivadores ao clube criar o “Mulheres de Aço”, time de futebol feminino do Voltaço que já possui dois títulos: Campeonato Carioca (2009) e Copa Cola-Cola (2011).

Natural do bairro Rústico, em Volta Redonda, Fubá sempre foi apaixonado por esportes. Praticou atletismo, basquete e um pouco de futebol. O torcedor fanático destacou a primeira partida do time no Campeonato Carioca, em 14 de março de 1976, como um dos jogos mais marcantes. O confronto foi contra o Botafogo, em Volta Redonda. O Esquadrão de Aço conseguiu a vitória por 3 a 2.

– Mas vale destacar que o Estádio Raulino de Oliveira encheu no dia 1º de maio de 76, no primeiro confronto entre Voltaço e Flamengo, com a presença do presidente (da época) Ernesto Geisel – afirmou Fubá, acrescentando que o confronto terminou num empate por 1×1.

A segunda partida mais marcante para Fubá foi a vitória do Voltaço perante o Flamengo, pelo Campeonato Carioca de 1984, com a presença de mais de 12 mil torcedores, no Estádio Raulino de Oliveira. Voltaço garantiu a vitória com gol de Flávio, no segundo tempo, perante a equipe rubro-negra, que na época era comandada pelo técnico Zagalo.

A terceira partida foi a final da Taça Guanabara de 2005, entre o Esquadrão de Aço e o Americano Futebol Clube, no Maracanã, com mais de 35 mil torcedores. A partida e a prorrogação terminaram em empate de 0 a 0, e a decisão foi para os pênaltis. Voltaço venceu por 3 x 2, sendo campeão da Taça Guanabara pela primeira vez em sua história.

Sócio Torcedor

Fubá comentou sobre a participação dos moradores a se tornarem sócios do clube, que atualmente possui aproximadamente 100 sócios. Para ele, o clube deveria ter uma área social para atrair novos colaboradores.

– Para o Volta Redonda FC poder crescer mais, nós precisamos ter a tão sonhada “área social”, que poderia ter: um campo de futebol Society, uma churrasqueira, um salão de festa, para atrais mais sócios. Poderíamos ter um espaço para oferecer o sócio a comemorar um aniversário de um parente, comemorar até mesmo um futuro título, ou um miniginásio para os atletas treinarem em situação de chuvas fortes – reivindicou.

Clube

O atual elenco do Esquadrão de Aço está começando a temporada de 2020 “com o pé na porta”. O time entrou em campo no último sábado, dia 08, contra o Boavista. As duas equipes se classificaram para a semifinal da Taça Guanabara e voltam a se encontrar no próximo domingo, às 16h, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá.

Outra conquista importante do Volta Redonda FC foi o Certificado “A” de Clube Formador aprovado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que é válido por um ano. Com a certificação, o Esquadrão de Aço faz parte de um grupo formado por menos de 5% dos clubes do Brasil, que incentiva clubes a formarem atletas, como são feitas nas categorias de base.

Missa

Amanhã, dia 11, haverá uma missa em comemoração ao 44º aniversário do Volta Redonda Futebol Clube. A celebração será às 19h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto.

O clube convida todos os torcedores e moradores do município a comparecerem no evento.