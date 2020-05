Em Angra, chamadas de vídeo aproximam pacientes e familiares

Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 16:00 horas

O projeto Conexão Família teve início no Centro de Referência para tratamento de Covid-19

Angra dos Reis – Uma das consequências mais tristes para os pacientes internados com coronavírus é a impossibilidade de ter contato com seus familiares e amigos. Para minimizar esse isolamento e proporcionar momentos de amor e carinho a quem mais precisa neste momento, a Prefeitura de Angra criou o projeto Conexão Família, onde, por meio de uma vídeochamada, é possível manter essa interação.

O projeto teve início na quinta-feira (28), no Centro de Referência para tratamento da Covid-19 (Santa Casa). Foram comprados três tablets, que estão sendo usados nas conversas virtuais, um ficou na enfermaria do 3º andar, outro na enfermaria do 4º andar e mais um no CTI.

A ideia é que, após passar por uma avaliação clínica e psicológica, e tendo o acompanhamento de um assistente social e de membros da equipe da enfermagem, o paciente possa conversar, através de chamada de vídeo, com seus familiares por cerca de três minutos. Esse momento vai servir também para que a equipe multidisciplinar da saúde possa informar o estado clínico do pacientes.

Além dessa nova forma de interação mais humanizada, uma equipe ainda ficará responsável por manter informados os familiares dos pacientes, por meio de ligações telefônicas. Essas ligações acontecem, diariamente, a partir das 16h.

