Em Angra dos Reis, católicos participam de missa e têm carteiras de trabalho abençoadas

Angra dos Reis – Centenas de fiéis participaram, na quinta-feira (1), em Jacuecanga,em Angra dos Reis, do último dia dos festejos em louvor a São José Operário, considerado o santo protetor dos trabalhadores. Uma missa festiva foi celebrada pelo Padre Gilberto Stanisce e, como manda a tradição, durante a celebração ocorreu a bênção das carteiras de trabalho. Em seguida, a imagem de São José Operário foi levada sobre um andor para uma procissão pelas ruas do bairro.

“Ver a comunidade reunida com tanta fé e fervor reforça o quanto é importante apoiar eventos como esse. A Prefeitura de Angra se orgulha de contribuir para que manifestações tão ricas continuem vivas e fortalecidas em nosso município”,destacou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, que acompanhou a missa junto do secretário-executivo de Cultura, Maykon Renan

Organizado pela Paróquia da Santíssima Trindade, o evento teve o apoio da prefeitura de Angra dos Reis.

A programação em comemoração à festa de São José Operário começou no dia 22 de abril. Desde então, foram realizadas novena com missas diárias, quermesse e programação musical com apresentações ao vivo de artistas locais.

Durante os dias da festa, a comunidade católica ainda recebeu doações de alimentos não perecíveis que serão utilizados para montar cestas básicas a serem distribuídas aos assistidos da paróquia.