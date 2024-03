Em Angra, ‘Pedal Sol Sem medo’ reúne dezenas de ciclistas no Areal

Angra dos Reis – Dezenas de ciclistas acordaram cedo neste domingo (10) para participar do Pedal Sol Sem Medo, desafio organizado pelo Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), no bairro do Areal. O principal objetivo do evento voltado aos atletas de mountain bike foi chamar a atenção para a conscientização do câncer de pele.

“A Prefeitura de Angra marcou presença junto com os ciclistas neste evento solidário, com a largada acontecendo no Areal e os atletas indo até a Banqueta. Toda a arrecadação vai para a luta contra o câncer em nossa cidade”, informou o secretário de Esporte e Lazer, Vitor Simões.

Contando com o patrocínio da Prefeitura de Angra dos Reis, o Pedal Sol Sem Medo é uma prova competitiva amadora, no estilo maratona, dividida em três modalidades: Light, Sport e E-bike. Apresentou um percurso de aproximadamente 20 km para amadores e principiantes e 38 km para atletas de performance, passando por diferentes tipos de vias, como estradas de terra, trilhas e estra das pavimentadas.

Aberto a pessoas com idade a partir dos 16 anos, o evento contou ainda com a chancela da Federação de Ciclismo do Estado do Estado do Rio de Janeiro, porém, sem contagem de pontos para nenhum ranking.

“A importância da integração da juventude com o esporte está em possibilitar aos jovens a prática de esportes de diversos estilos. Vale ressaltar que essa ação não apenas conscientiza sobre a importância da saúde, mas também tem um caráter social, trazendo para os jovens essa responsabilidade”, destacou o secretário-executivo da Juventude, William Gama.

Os resultados de cada categoria estarão disponíveis no site www.corridaeaventura.com.br .