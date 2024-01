Em Angra, pré-matrícula para a EJA começa nesta segunda-feira

Angra dos Reis – A prefeitura abre nesta egunda-feira (dia 15) a pré-matrícula para novos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2024. As inscrições, que podem ser feitas até o dia 25 de janeiro, têm como objetivo verificar a demanda de estudantes que desejam ingressar na rede pública municipal de ensino este ano.

O público-alvo são pessoas a partir de 15 anos de idade que desejam iniciar ou dar continuidade aos seus estudos. As matrículas podem ser feitas online e estarão disponíveis 24 horas por dia, pelo site matriculadigital.angra.rj.gov.br. No ato da inscrição digital, o candidato deve indicar a unidade de ensino de sua preferência.

A divulgação do resultado da pré-matrícula será no dia 26 de janeiro de 2024. A matrícula deverá ser efetivada entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro. As vagas remanescentes serão disponibilizadas a partir de 5 de fevereiro para candidatos que não participaram do processo de pré-matrícula.

A EJA é uma modalidade de ensino que visa a atender aos jovens, adultos e idosos que, por diferentes motivos, não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Seja por necessidades familiares, profissionais ou outras circunstâncias, o programa oferece uma alternativa flexível e adaptada às demandas da vida adulta.

“É importante reforçar que a retomada dos estudos não apenas fortalece as habilidades acadêmicas, mas também abre portas para novas oportunidades profissionais e contribui para o desenvolvimento pessoal. A educação é um direito fundamental, e a cidade de Angra dos Reis está empenhada em garantir que esse direito seja acessível a todos”, disse o secretário de Educação, Paulo Fortunato.

A prefeitura de Angra já disponibilizou para esse ano, 3.743 novas vagas escolares, o que totalizará 27.400 alunos distribuídos pelas 90 escolas da rede pública municipal da cidade. O número de vagas disponíveis cresceu de 23.679, em 2023, para 27.422, em 2024. Ou seja, um incremento de 15,8% em relação ao total de vagas.

Unidades EJA

Com professores qualificados e um currículo elaborado para atender às especificidades do público-alvo, a EJA proporciona um ambiente de aprendizado acolhedor e propício ao desenvolvimento acadêmico.

Vale ressaltar que as três primeiras Unidades de Ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estão relacionadas abaixo, funcionarão em novo endereço neste ano.

– Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Alberto da Veiga Guignard: Rua Juscelino Kubistchek, nº 304, Parque Mambucaba – (no prédio da Escola Municipal Maria Theresa Nascimento Garcia).

– Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Antônio Dias Lima: Avenida Boa Esperança, S/N, Frade – (no prédio da Escola Municipal Ex-Combatente Remo Baral Filho).

– Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Fabiano Avelino da Silva: Rua Délio Gomes Ferreira, nº 214, Parque das Palmeiras – (no prédio da Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira ).

– Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão – Rua Itaperuna, S/N, Japuíba.

– Escola Municipal Charles Dickens – Rua Doce Angra/Doce Bruna, S/N, Parque Village.

DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Comprovante de residência no nome do responsável ou comprovação similar (recibo de pagamento do aluguel/declaração do dono do imóvel/declaração da Associação de Moradores da localidade), dos últimos dois meses;

– Duas (2) fotos 3×4;

– Carteira de identidade e CPF;

– Carteira de identidade e CPF do responsável, caso o estudante seja menor de 18 anos;

– Declaração de trabalho ou carteira de trabalho do candidato constando vínculo empregatício quando em efetivo exercício;

– Laudo médico ou equivalente, nos casos de candidatos com deficiência;

– Declaração de transferência, quando vindo de outra Unidade de Ensino;

– Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);

– Número de Identificação Social (NIS), se for beneficiário do Programa Bolsa Família.

Outras dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone (24) 3377-1964.