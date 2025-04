Em apoio, Estado envia medicamentos para Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) se mobiliza para ajudar o município de Angra dos Reis, na Costa Verde, entre os mais afetados pelo evento climático, que registrou, nas últimas 24 horas, 275,4 mm de chuvas. Desde sexta-feira (4), técnicos da SES dão suporte à cidade e aos demais municípios. Uma equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) enviou para Angra dos Reis analgésicos, antibióticos e insumos, como máscaras, agulhas, seringas, soro e cateter de punção intravenosa ao município. A secretaria também disponibilizará hipoclorito para a potabilidade da água.

“A Secretaria está preparada para ajudar a população em grandes eventos climáticos, com ações de campo e se antecipando às ocorrências. No Monitora RJ, foi criado o painel ‘Chuvas Intensas’. Lá, a população fica sabendo se há previsão de chuva forte nos municípios para os próximos cinco dias”, destaca a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Desde as primeiras horas das chuvas intensas, a secretaria deixou uma equipe do Centro de Monitoramento em Saúde de plantão 24 horas, monitorando, em tempo real, todas as referências de vigilância das regiões do estado. A SES-RJ treina constantemente suas equipes para a prevenção de agravos à saúde causados por enchentes e deslizamentos. Os eventos extremos são monitorados pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS), que tem equipes de Vigilância em Desastres de plantão nos períodos de chuva intensa.

As equipes do CIEVS acompanham os avisos emitidos pelos radares meteorológicos a fim de dar uma resposta rápida aos municípios, em caso de emergência. Eles permanecem disponíveis para que, em até duas horas, possam estar na sede da secretaria para se locomover aos municípios afetados.

Eles auxiliam os municípios na coordenação de ações em saúde, avaliando possíveis danos às unidades, a necessidade de envio de insumos, medicamentos e acionamento de transporte inter-hospitalar.