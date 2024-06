Em BM, capacitação em Libras poderá ser critério de desempate em concursos

Barra Mansa – A Câmara de Barra Mansa aprovou nesta quinta-feira (13) uma lei de autoria do vereador Jefferson Mamede, que estabelece a capacitação em língua Brasileira de Sinais (Libras) como critério de desempate para candidatos em concursos públicos e processos seletivos simplificados no município. Segundo ele, a medida deve ser aplicada apenas em provas para cargos que prestem atendimento ao público, sem representar prejuízo aos outros participantes.

De acordo com Mamede, a capacitação deverá ser comprovada pela apresentação de certificado de proficiência, de acordo com a legislação federal. A lei não restringe a adoção de outros critérios que poderão ser admitidos pelas comissões organizadoras dos concursos.

“Essa lei tem por finalidade garantir que as pessoas com deficiências tenham um atendimento digno e que possam viver de forma independente. Cabe ao município e a nós, sociedade, buscarmos formas de diminuir as barreiras existentes, garantindo a esse público plena liberdade e a interação social. Desta forma, nada mais justo que se valorize o profissional tradutor e intérprete de Libras e que a sua capacitação seja um critério de desempate”, argumentou o vereador.