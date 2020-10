Em carta, Dr.Toninho pede votos para Ednardo

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 21:00 horas

Pinheiral – Em carta aberta à população, o ex-prefeito de Pinheiral, Antônio Carlos Leite Franco, o Dr. Toninho, declarou apoio ao prefeito, Ednardo Barbosa (PSC), e a sua vice, professora Sediene Maia (DEM) que tentam reeleição.

Na carta Dr. Toninho destaca as qualidades de Ednardo e Sediene. “Declaro meu voto e apoio ao candidato, Ednardo Barbosa, e a professora, Sediene Maia, para vice-prefeita, por serem pessoas com valores e qualidades como: honestidade, competência, comprometimento, responsabilidade e experiência para continuar a defender os interesses do nosso povo, dando seguimento aos trabalhos e projetos já elaborados com vistas ao futuro da nossa cidade de Pinheiral”, escreveu ele.

Em outro trecho da carta Dr. Toninho afirma que os candidatos são os nomes mais indicados para continuar à frente da prefeitura. “Ednardo e a professora Sediene estão mais que preparados para continuarem administrando nossa cidade onde cresceram, onde vivem e conhecem suas necessidades, acreditando e contribuindo para o seu desenvolvimento”.

Dr. Toninho aproveitou ainda para alertar a população sobre falsas promessas e informações mentirosas levantadas contra Ednardo. “Amigos eleitores, digam não às calúnias, falsas notícias e falsas promessas. Ednardo e Sediente são a nossa verdade e nossa realidade. Podem confiar, podem acreditar. Acreditem naquilo que podem ver e comprovar”.

Ednardo Barbosa agradece o apoio de Dr. Toninho, que por dois mandatos foi o chefe do executivo de Pinheiral e é considerado um dos prefeitos mais bem avaliados e com maior aceitação da população.

“Dr. Toninho tem um excelente histórico de gestão durante seus oito anos de mandato. Tive o privilégio de ser seu secretário de saúde, período que muito contribuiu para que eu me tornasse o gestor que sou hoje. Receber o seu apoio é mais uma confirmação que nós estamos no rumo certo e nos deixa muito felizes. Por isso pedimos que no dia de 15 novembro votem 20, para continuarmos avançando”, enfatizou.