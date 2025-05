Em casa, Voltaço busca primeira vitória na Série B neste sábado

Volta Redonda – O Voltaço enfrenta o Paysandu neste sábado (3), no Estádio Raulino de Oliveira, às 20h30. Jogando em casa, o time disputa a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No último treino antes da partida, realizado na sexta-feira (2), o treinador Rogério Corrêa trabalhou com os atletas aspectos táticos da equipe, que entrará em campo em busca da primeira vitória na competição.

Autor do primeiro gol do Volta Redonda na Série B, no último jogo contra a equipe mineira, o zagueiro Gabriel Pinheiro destacou a importância de conquistar um bom resultado contra o Paysandu e convocou a torcida para comparecer ao Raulino e apoiar o Esquadrão de Aço.

“Sabemos da importância desta partida em nossa casa e que precisamos pontuar na competição. Não será um jogo fácil, mas precisamos vencer para sair da situação em que estamos. Convoco nossos torcedores a estarem no estádio nos apoiando. A presença de vocês será fundamental”, afirmou o defensor.

A narração da partida poderá ser acompanhada pelo Instagram @diariodovale e no canal do YouTube Diário do Vale.