Em casa: Voltaço define time para estreia no Brasileirão

Volta Redonda – Com time definido, o Voltaço entra em campo neste domingo (6), às 19h, para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O “palco” da partida será o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, onde o Esquadrão de Aço enfrenta o Cuiabá, marcando o retorno do clube à Série B após 27 anos.

O técnico Rogério Corrêa confirmou a escalação para este jogo com: Jean Drosny (12); Ynaía (30), Bruno Barra (5), Fabrício (4); Sánchez (6), Pierre (20), Robinho (8), PK (10); Mirandinha (27), Lucas Tocantins (25) e Hyuri (29). Bruno Barra será o capitão.

Esta será a primeira vez que o clube disputa a Série B no formato de pontos corridos. A competição terá 38 rodadas, e a diretoria do Volta Redonda adota uma postura cautelosa, evitando projeções a longo prazo.

O adversário também está com a escalação definida. O Cuiabá, comandado por Guto Ferreira, conta com uma base de jogadores que disputaram a Série A em 2023.

O foco do Voltaço é conquistar um bom resultado na estreia, diante da torcida. A cidade acompanha de perto a movimentação em torno da partida.

Escalações completas

Voltaço:

Jean Drosny; Ynaía, Bruno Barra, Fabrício; Sánchez, Pierre, Robinho, PK; Mirandinha, Lucas Tocantins, Hyuri.

Técnico: Rogério Corrêa.

Suplentes: Avelino; Wellington Silva; Gabriel Pinheiro; Bruno Santos; Jhonny; Lucas Adell; Caio Roque; Vitinho; Marquinho; Henrique; Du Fernandes; Luis Cáceres.

Cuiabá:

Mateus Pasinato; Bruno Alves, Nathan, Sander; Pedrinho, Max, Derik Lacerda, Denilson; Lucas Mineiro, Mateusinho, Lucas Cardoso.

Técnico: Guto Ferreira.

Suplentes:Arthur; Léo Ataíde; Lucas Eduardo; Guilherme Mariano; Ruan Oliveira; Raylan; Calebe; Juan Christian; Jadson; André Luís.