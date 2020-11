Em disputa acirrada, Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 13:55 horas

Biden conquistou 270 delegados nas eleições

EUA- O democrata Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos após uma disputa acirrada com o republicando Donald Trump, que tentava à reeleição. Biden conquistou 270 delegados nas eleições, a vitória de Biden foi anunciada na rede CNN e no jornal The News York Times.

Segundo as projeções da imprensa americana, Biden venceu a disputa no estado da Pensilvânia, levando 20 delegados e ficando, portanto, com 273 votos no Colégio Eleitoral.