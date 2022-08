Em dois anos de funcionamento, o hospital veterinário público de Resende já acumula 55 mil atendimentos

Matéria publicada em 13 de agosto de 2022, 10:12 horas

Unidade celebra biênio no próximo domingo, dia 14, com muitas conquistas e investimentos

Resende- O Hospital Veterinário Público de Resende tem muitos motivos para comemorar. Neste domingo, dia 14, a unidade pioneira na região completa dois anos de funcionamento e acumula mais de 55 mil atendimentos aos animaizinhos. O evento de comemoração acontecerá no dia 20.

Segundo o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, o balanço destes dois anos de funcionamento é muito positivo e soma muitos investimentos na unidade. Um levantamento de dados foi realizado e, desde a inauguração, no dia 14 de agosto de 2020, o hospital realizou 55 mil atendimentos, sendo mais de 14 mil exames laboratoriais, 3 mil exames de ultrassom, 10 mil exames de raio-x, mil castrações e 3 mil cirurgias de média e alta complexidade.

Ao longo destes dois anos de funcionamento, foram diferentes os investimentos realizados no Hospital Veterinário, que recebeu novas bombas de infusão, utilizadas para administrar medicamentos nas vias venosas; analisador bioquímico automático, possibilitando o aumento no volume de exames diários realizados; monitores multiparâmetros, que possibilita monitorar o estado de saúde e os aspectos fisiológicos dos animais.

O Hospital também recebeu investimentos em uma estação para produzir água destilada, equipamento para higienização e cirurgias, além de um novo veículo para suporte nos atendimentos. Ademais investimentos técnicos, a Prefeitura anunciou ainda a ampliação da unidade, que envolve a implantação de a nova especialidade de ortopedia, ampliação das salas já existentes e obras de estruturação para melhorar ainda mais o atendimento.

O Hospital Público Veterinário de Resende reúne inúmeras conquistas. Uma delas foi a construção da Primeira Farmácia Pública Veterinária do país, que oferece uma extensão aos tratamentos ofertados no Hospital Veterinário, prestando suporte com antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos.

Outra conquista foi a cesárea de alta complexidade de uma cachorra da raça Labrador, que deu à luz 14 filhotes no dia 29 de maio de 2021, nove meses após a inauguração da unidade. Este procedimento só foi possível graças à estrutura pioneira e aos investimentos em equipamentos modernos em equipamentos especializados para melhorar o atendimento prestado aos pets.

– Proporcionar aos proprietários de pets a segurança de que o seu tão amado animalzinho vai receber os cuidados necessários é muito gratificante para a gestão municipal. Ser a cidade pioneira na implantação do Hospital Veterinário e pioneira em todo o país na criação da primeira Farmácia Veterinária Pública é motivo de muita alegria. Estes dois anos são apenas o início de uma história que espero que seja de muitas conquistas. O próximo passo é realizar a ampliação da unidade, aumentando a capacidade de atendimento e oferecendo novos serviços como a ortopedia. – finalizou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O Hospital Público Veterinário fica na Morada da Colina, próximo à Área de Exposição e funciona 24 horas. A unidade oferece atendimento clínico, exames laboratoriais de sangue, citologia, urina, raio-x, eletrocardiograma, ultrassonografia, além de cirurgias de média e alta complexidade, curativos e castrações.

O atendimento é feito exclusivamente para moradores de Resende, que devem apresentar comprovante de residência e documento de identificação no momento do atendimento do animal.