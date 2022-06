Em dois anos hospital veterinário de Resende atinge a marca de 50 mil consultas

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 12:33 horas

Unidade hospitalar voltada para cães e gatos já é referência em todo o estado do Rio de Janeiro

Resende- O Hospital Público Veterinário de Resende alcançou a marca de 50 mil consultas em menos de dois anos de funcionamento. A unidade hospitalar funciona desde agosto de 2020, sendo o primeiro e único do Estado do Rio de Janeiro e é referência em todo o país.

O Hospital Veterinário funciona 24 horas e todos os dias para atender cães e gatos, e tem beneficiado centenas de famílias resendenses. Vale destacar que o hospital será ampliado para proporcionar ainda mais qualidade nos atendimentos e serviços.

-Esta marca de 50 mil atendimentos é muito importante para mostrar sobre quanto o Hospital Veterinário vem trazendo resultados positivos no nosso município. A unidade é referência em nosso estado e também já recebemos autoridades de outros locais querendo conhecer o trabalho realizado aqui. Reforçamos que com o Hospital Veterinário buscamos sempre priorizar o bem-estar, saúde e cuidado de cães e gatos. A saúde animal é uma das nossas prioridades e continuará sendo com mais investimentos – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Nestes quase dois anos, já foram adquiridos novos equipamentos para os diferentes procedimentos realizados e também na mobília. A população pode contar com consultas médicas, cirurgias, exames e também internações. O Hospital fica situado no bairro Morada da Colina, próximo à Área de Exposições e atende exclusivamente moradores de Resende, que devem apresentar comprovante de residência e documentos de identificação.

Farmácia Veterinária

Outro serviço importante para a saúde animal de Resende é a Farmácia Pública Veterinária inaugurada recentemente. O dispensário de medicamentos veterinários busca dar suporte aos tratamentos oferecidos pelo Hospital Veterinário. Os tutores de cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário podem pegar os medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, gratuitamente.