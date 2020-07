Em duas semanas internações por Covid-19 ficam estáveis em Volta Redonda; óbitos sobem 22%

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 21:51 horas

Volta Redonda – Em cerca de duas semanas (de 10 de julho até hoje dia 23) as internações de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 ficaram estáveis. Já os óbitos tiveram aumento de 22%: saltaram de 90 para 110 no mesmo período.

O número de pacientes que está em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em ventilação mecânica também está praticamente o mesmo do registrado desde meados de julho.

O jornal ressalta que o número de internações oscila a qualquer momento.

Resumo de hoje 23, das últimas 24 horas :

– Hospital Santa Cecília – Hoje com 19 internados, com 11 confirmados, sendo 13 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 03 em VM (Ventilação Mecânica) e 08 em O2 (Oxigênio). Tem 05 em enfermaria/quarto e 01 suspeito em UTI Neonatal.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 17 pacientes internados no total, sendo 01 em VM e 16 em ar ambiente/O2.

Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital da Unimed – Tem um total de 31 pacientes internados. Sendo 16 pacientes em CTI, com 08 em VM e 13 confirmados. São 15 internados em enfermaria, 12 confirmados.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 34 pacientes internados no total, sendo 26 em enfermaria e 08 no CTI.

– Hospital de Campanha – Hoje tem 07 pacientes internados em ar ambiente. São 05 confirmados.

– CAIS ATERRADO – Tem 00 paciente internado.

– CAIS CONFORTO – Tem 00 pacientes internados.

– HINJA – Hoje 03 pacientes internados,sendo 02 em CTI em O2 e 01 em enfermaria.

– UPA Santo Agostinho – tem 00 paciente em VM.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 111

– Total internados em CTI com VM: 15

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM : 96

– Resumo de óbitos de VR – 01 nas últimas 24 horas.

– Total de 110 óbitos, sendo 109 confirmados oficialmente pela prefeitura e mais a de Eduardo Ermida Filho, conhecido como “Dadinho do Presépio”, que morreu nesta quinta-feira no Hospital Regional.