Em evento internacional, presidente do TSE ressalta necessidade de garantir liberdade de escolha do eleitor

Nacional – Na abertura do “Seminário Internacional – Inteligência Artificial, Democracia e Eleições”, nesta terça-feira (21), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que a principal missão daqueles que acreditam na democracia é garantir a liberdade da eleitora e do eleitor no momento do voto.

“Com o advento das fake news, a inteligência artificial passou a potencializar as notícias fraudulentas. A desinformação tem um destinatário certo, que é o eleitor. Ela busca direcionar o voto com mentiras, e as mentiras pretendem polarizar o processo eleitoral de tal maneira que retira do eleitorado a liberdade na hora do voto, o que, por consequência, contribui para corroer a confiança na democracia”, destacou.

Até quarta-feira (22), o encontro reunirá especialistas nacionais e internacionais, autoridades e representantes, no Brasil, das plataformas digitais WhatsApp, TikTok e Google, que debaterão diretrizes que orientem o uso da inteligência artificial (IA) nas eleições e estratégias para o enfrentamento do fenômeno da desinformação e das fake news no campo eleitoral.

Além do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, compuseram a mesa de abertura do seminário a vice-presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia; o diretor da EJE/TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques; o advogado-geral da União, Jorge Messias; o ex-corregedor-geral eleitoral e ministro do STJ Benedito Gonçalves; a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf; e a embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral.