Em meio à pandemia, Praça da Colina volta a gerar aglomeração em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 14:10 horas

Local já foi interditado pela Prefeitura de VR ao menos três vezes devido ao grande fluxo de pessoas

Volta Redonda- Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Praça da Colina voltou a gerar grande aglomeração de pessoas na noite passada, dia 25. O local, antes do cenário pandêmico, já era um ponto de encontro devido aos bares localizados nos arredores da praça.

O grande fluxo de pessoas na noite desta sexta-feira chamou a atenção dos moradores. A Praça da Colina chegou a ser interditada pela Prefeitura de Volta Redonda ao menos três vezes durante a pandemia por causa das aglomerações.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Volta Redonda, que disse em nota, que a fiscalização será intensificada no local.