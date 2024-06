Em noite de Marta, Brasil bate Jamaica na Arena Pernambuco

País – A Seleção Brasileira de Futebol Feminino bateu a Jamaica por 4 a 0 no primeiro dos dois amistosos preparatório para as Olimpíadas, realizado neste sábado (2), na Arena Pernambuco. Foi a primeira vez que as seleções se encontraram desde a Copa do Mundo de 2023. O Brasil fez grande partida e os gols ficaram por conta de Adriana e Marta, além do gol contra da defensora jamaicana Chantelle Swaby.

Mais de 27 mil torcedores estavam presentes para assistir a Seleção Brasileira de Arthur Elias. O último confronto entre as seleções aconteceu em 2023, no Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Na ocasião, o empate de 0x0 classificou as jamaicanas para as oitavas de final e culminou na dramática eliminação do Brasil da competição. Após o Mundial, a sueca Pia Sundhage deixou o comando da amarelinha.

O Brasil abriu o placar da partida aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Adriana recebeu um belo passe de Yayá balançou a rede jamaicana. A zagueira Chantelle Swaby se atrapalhou diante da pressão do Brasil e acabou chutando contra o próprio gol aos 38 minutos.

No segundo tempo, os dois gols do Brasil vieram dos pés de Marta, em duas belas finalizações. Aos 18 minutos, a rainha marcou após passe de Rafaelle. Aos 44 minutos, marcou da entrada da área, sendo ovacionada pela torcida e levantada pelas companheiras.

A próxima partida, também contra a Jamaica, será realizada nesta terça-feira (4), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira as escalações das duas equipes:

BRASIL: Lorena Leite; Antônia (Bruninha), Rafaelle e Thaís Ferreira; Adriana, Duda Sampaio (Duda Santos), Yaya (Ana Vitória) e Tamires; Ludmila (Debinha), Cristiane (Gabi Nunes) e Marta. Técnico: Arthur Elias.

JAMAICA: Rebecca Spencer; Konya Plummer (Naya Cardoza), Chantelle Swaby e Vyan Sampson; Tiffany Cameron (Kameron Simmonds), McNamara, Drew Spence, Primus (Jade Bailey), Trudi Carter (Solai Washington) e Blackwood; McCoy (Bailey-Gayle). Técnico: Humbert Busby