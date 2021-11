Em noite solene, Grebal inaugura revitalização da sede

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 18:18 horas

Evento contou com inauguração de placa e apresentação musical com harpista da região

Barra Mansa – Uma noite de “encantamento”, como definiram os convidados, marcou a inauguração da placa de revitalização da sede do Grêmio Barra-mansense de Letras na última quarta-feira, dia 24. Cerca de 30 pessoas prestigiaram o evento restrito, que aconteceu sob as luzes do mais novo palco do Grebal. A ocasião foi marcada pela apresentação da harpista Bárbara Cunha, que conquistou a plateia com a música tema de “A Bela e a Fera”, um clássico do cinema, além de obras do vasto repertório, como as celtas medievais, que acompanham a musicista junto à harpa.

Estiveram presentes diretores, conselheiros e suplentes fiscais, e secretárias, além do presidente, Paulo Rangel. Em respeito às medidas de prevenção à Covid-19, não houve composição da mesa dos membros e a lotação do espaço foi reduzida. A noite também foi marcada por elogios à administração do presidente, que desde o início da pandemia manteve a instituição ativa com reformas e mudanças que puderam ser conferidas nesse momento, que simbolizou a comemoração aos 45 anos do grêmio revitalizado.

Paulo Rangel lembrou que ao assumir a presidência, ficou com o Grebal aberto somente uma semana e logo veio a pandemia. Fato que o desafiou a tomar uma decisão entre “virar as costas para a casa, pelo o que estava acontecendo com o mundo ou fechar a casa para o público e continuar trabalhando internamente para preparar a casa para quando pudesse receber todos novamente”, discursou. E afirmou que há ainda muito reparo a ser feito até o próximo ano. “Não paramos por aí, as ideias continuam. Mas a casa já está aberta”.

O presidente evidenciou a importância de contar com os apoios dos membros e associados, que permitem que ele siga com as inovações da instituição, que atualmente atinge um público ainda maior através das redes sociais, com os saraus virtuais. “Estamos ganhando o mundo com nossa presença no virtual”. Mas também destacou o anseio pelo retorno das atividades e programações presenciais.

“No ano que vem, nós começamos com os lançamentos dos livros. Já temos programados. Temos a Coleção Talentos, a primeira feita pelo Grebal, para ser lançada no início de 2022. Temos ainda o concurso ‘Prosa e Verso’ para acontecer. Então, está tudo caminhando, e estamos na expectativa com o avanço da vacinação”, ressaltou Rangel. Ainda segundo ele, a coleção será um box personalizado com seis livros de 12 autores grebalistas – um in memoriam.

O Grêmio Barra-mansense de Letras abre espaço para que artistas da região, sobretudo músicos e artistas plásticos, façam parte das edições do ‘Sarau Mestres da Poesia’. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 99912-1975 ou pelo e-mail [email protected] As novidades e eventos virtuais podem ser acompanhados pela página https://www.facebook.com/grebal. O Grebal fica situado à Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa. O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 13h às 17 horas.

Foto: Divulgação