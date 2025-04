Em Paracambi, Lula visita obras na Serra das Araras

Paracambi – O presidente Lula esteve, na manhã desta terça-feira (15), em Paracambi para visitar o trecho em obras da Serra das Araras. A intervenção, para duplicação das pistas, é realizada pela concessionária CCR RioSP, responsável pela Via Dutra.

A reforma, iniciada em 2024, conta com um investimento de R$1,5 bilhão do Governo Federal em crédito para a CCR. A previsão é que as obras, que estão 25% concluídas, sejam finalizadas em 2029. Os recursos foram captados via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a emissão de debêntures incentivadas.

Durante a visita, Lula destacou a importância das obras viárias para o desenvolvimento do Brasil e o impacto da duplicação das pistas na economia do país.

“Muita gente que não conhece pode dizer ‘puxa vida, gastar R$ 1,5 bilhão para cuidar de 8 quilômetros de estrada?’ Mas quando você pega uma obra dessa, você não mede pelo tamanho, a importância dela não é o tamanho. A importância dela é a qualidade do serviço que vai prestar para sociedade, para os caminhoneiros, para os carros, para as cargas e as centenas de contêineres que passam por essa estrada todo santo dia correndo o risco de vida”, afirmou o presidente.