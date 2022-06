Em parceria com a Gerando Falcões, Instituto CCR e CCR RioSP iniciam campanha de doação de roupas

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 17:31 horas

Rio- A CCR RioSP e o Instituto CCR, em parceria com a ONG Gerando Falcões, realizam a Campanha Gerando Novos Caminhos. Na Via Dutra, a iniciativa foi iniciada ontem, dia 31/05, e segue até o dia 31 de julho, com o objetivo de estimular as doações de peças de roupas em bom estado, nos pontos de coleta da ação. A CCR RioSP montou oito pontos de coleta em postos de serviços da rede Graal, na Via Dutra.

Para incentivar as doações, foram instaladas faixas da campanha na rodovia, além da veiculação de um spot na programação da CCRFM 107,5 RioSP. A iniciativa mobiliza também colaboradores da CCR RioSP e de outras unidades do Grupo CCR, além da participação dos clientes de rodovias, aeroportos, barcas, vlt e metrôs, integrando o trabalho do Instituto CCR para a prática da solidariedade e da ação voluntária.

“Essa é uma iniciativa muito especial para o Instituto CCR, em parceria com a Gerando Falcões, pois engaja colaboradores das concessionárias e o público externo formado pelos clientes dos seus serviços e ainda parceiros da companhia. Neste ano, a nossa campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, garantindo a transformação social e contribuindo para a geração de renda de jovens participantes da Gerando Falcões”, destaca Ariane Teles, Analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha.

Geração de renda

As peças arrecadadas na campanha serão encaminhadas para o Bazar da Gerando Falcões, que irá disponibilizar as roupas em seu e-commerce e lojas físicas, gerando renda aos jovens do projeto e formação cidadã, além de contribuir com a economia circular. O valor de vendas é revertido em programas de transformação nas periferias e favelas. Conheça o trabalho do Bazar: www.bazar.gerandofalcoes.com

Pontos de arrecadação

Para realizar a doação de roupas, confira os locais de coleta na Dutra. Para saber os pontos de coleta nas outras rodovias administradas pelo Grupo CCR acesse o site: https://www.institutoccr.com.br/noticias/saude/111068-em-parceria-com-a-gerando-falcoes-instituto-ccr-inicia-campanha-de-doacao-de-roupas

Graal Market

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 183+100 – sentido RJ – Guararema (SP)

Graal Três Garças

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 58 – sentido SP – Guaratinguetá (SP)

Graal Clube dos 500

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 58,5 – sentido RJ – Guaratinguetá (SP)

Graal Alemão

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 12 – sentido RJ – Queluz (SP)

Graal Estrela

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 6,1 – sentido SP – Queluz (SP)

Graal Jardim Itatiaia

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 316,1 – sentido SP – Itatiaia (RJ)

Shopping Graal Resende

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 305 – sentido SP – Itatiaia (RJ)

Graal Embaixador

Rod. Pres. Dutra / BR 116| Km 299 – sentido SP – Resende (RJ)