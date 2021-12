Em parceria com o governo do Estado, Valença asfalta mais um bairro na cidade

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 10:43 horas

Valença – O prefeito de Valença, Fernandinho Graça, em mais uma ação com apoio do Deputado André Corrêa e do governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, entra com as máquinas para asfaltar mais um bairro na cidade. Dessa vez, são moradores do Spalla I, estão recebendo os benefícios.

“Precisamos levar esse asfalto a diversas ruas de Valença, estamos realizando essas melhorias de acordo com um cronograma. Não vamos parar de buscar o apoio do Deputado André Corrêa junto ao governo do Estado, para dar continuidade a essa tão sonhada recuperação das nossas ruas e da cidade”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.