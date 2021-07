Em Piraí, Hospital Flávio Leal zera internações por Covid-19

Matéria publicada em 24 de julho de 2021, 11:06 horas

Piraí – Em tempos de pandemia, em que muitas cidades passam por momentos difíceis, Piraí tem um motivo especial para respirar um pouco mais aliviado, pelo menos por enquanto. É que o Hospital Flávio Leal está zerado com internações de pacientes com Covid-19.

Desde quando o prefeito Tutuca assumiu a prefeitura, foram adotadas medidas severas, porém necessárias. Mesmo diante de tantas restrições impostas, a população entendeu a necessidade de dar a sua cota de sacrifício e o resultado está aí.

A secretária municipal de Saúde, Giane Gioia, afirmou que a notícia é importante, mas destacou que isso não é motivo para os moradores relaxarem. “Fizemos várias campanhas de conscientização e a nossa população entendeu e abraçou. Por isso estamos chegando nesse estágio, de não termos nenhum paciente internado com Covid-19. Porém, é preciso manter os mesmos cuidados que adotamos desde o início da pandemia. Que todos continuem usando máscaras, usando álcool em gel e evitando aglomerações. Estamos num momento de alívio, mas ainda não vencemos essa guerra”, alerta a secretária.

Giane aproveitou para destacar também o trabalho de todos os profissionais de saúde, que não mediram esforços desde o início da pandemia. “Só temos a agradecer a todos os envolvidos, tanto os do Hospital Flávio Leal quanto os que estão na linha de frente em outros locais. Eles são incansáveis e, sem eles, não chegaríamos aonde chegamos”, frisou a secretária, que chamou a atenção ainda para a importância de as pessoas se vacinarem, principalmente aqueles que já tomaram a primeira dose. “Gostaria de pedir a conscientização das pessoas para a vacina. Que todos fiquem atentos ao cronograma de vacinação e não deixem de se vacinar. Precisamos da união e conscientização de todos”, ressaltou Giane.