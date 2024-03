Em Portugal, Vidal palestra sobre economia do mar

Paraty- Em viagem à Portugal desde segunda-feira (11), uma comitiva paratiense participa até sexta-feira (15) de reuniões na capital portuguesa promovendo ações relacionadas ao desenvolvimento econômico marítimo de Paraty e buscando recursos para financiar novos projetos no setor.

Nesta quarta-feira (13), Vidal foi convidado para palestrar no 11th World Ocean Summit & Expo (Cúpula Mundial Anual dos Oceanos), um dos maiores encontros sobre economia oceânica sustentável, em Lisboa.

Na 11ª edição da exposição, o chefe do Executivo apresentou políticas públicas que têm sido realizadas no mar de Paraty, como o estímulo de recurso econômico local, com foco em obras de saneamento básico para despoluir os rios e mares; pesca artesanal, além da criação das fazendas marinhas, pescado e defeso do camarão.

Com o intuito de garantir mais oportunidades para o município, o prefeito conversou com empresários e acadêmicos de diferentes partes do mundo para estreitar relações. Na segunda-feira ele participou do lançamento de um livro sobre economia do mar, se encontrou com o presidente da Câmara da cidade de Ílhavo e segue com palestras até sexta-feira.

“Tivemos a oportunidade de conhecer a Hila Ehrenreich, chefe da empresa The National Center for Blue Economy & Innov, uma empresa israelense que investe em projetos de inovações tecnológicas e iniciativas que abordam o espaço marítimo sustentável,” disse após a participação na cúpula.

E concluiu: “Ela se mostrou interessada em apoiar as ações do município voltadas as fazendas marinhas, que poderão contribuir através de tecnologias com o objetivo de obter uma rentabilidade maior para os maricultores do município.”

As discussões do 11th World Ocean Summit & Expo se concentrarão na saúde do oceano, estratégias da indústria para uma economia oceânica sustentável e soluções para o oceano-clima. A cúpula contou com mais de 180 palestrantes especializados e reuniu agentes envolvidos com a comunidade oceânica, desde negócios e finanças até o governo, formuladores de políticas nacionais e internacionais, sociedade civil e academia.

