Em preparação para o Carioca, Resende vence o São José-SP - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 18:05 horas

São José dos Campos – O Resende venceu o São José-SP por 1 a 0, em jogo-treino realizado na manhã desta quinta-feira (22), completando o primeiro mês da pré-temporada. A partida aconteceu no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, interior de São Paulo. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Milton Wallace, na segunda etapa.

O confronto foi o segundo entre as equipes neste período de preparação para o Estadual. Na semana passada, no CT Rei Pelé, em Resende, o jogo-treino terminou sem gols.

– Foram duas atividades muito proveitosas para a nossa preparação, porque conseguimos utilizar todos os atletas que estavam à nossa disposição. Nestas quatro primeiras semanas de pré-temporada buscamos dar início às atividades, condicionando os atletas fisicamente, técnica e taticamente, além de implementar os conceitos e os comportamentos de jogo com e sem a bola, dando uma cara de equipe. Por mais que os jogadores já se conheçam, tivemos algumas contratações de fora e esse conceito de entrosamento, de conhecimento de campo, bastidores, é muito importante – analisou o técnico do Gigante do Vale, Sandro Sargentim.

A estreia do Resende no Campeonato Carioca será em casa diante do Fluminense, dia 14 ou 15 de janeiro. O local do confronto ainda não está definido.

– Começamos agora a pensar um pouco na estratégia de equipe, já começando a desenhar um pouco o que seria uma equipe titular. Claro que está meio distante, mas começamos a ter uma ideia do que pode ser uma equipe base para a estreia do campeonato. Até para que ela possa se sustentar ao longo de toda a competição, que é nosso foco: fazer os onze primeiros jogos e, quem sabe, uma semifinal e final de campeonato, de Taça Rio ou Campeonato Carioca – ressaltou o técnico alvinegro.