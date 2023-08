Em protesto, professores farão paralisação nesta sexta-feira em Barra Mansa

Barra Mansa – Em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE, o Sepe (Sindicato dos Profissionais da Educação – Núcleo Barra Mansa), anunciou que fará ‘Meia Paralisação’ nesta sexta-feira (18) em protesto contra as medidas que estão sendo adotadas pelo governo municipal para cumprir uma decisão da Justiça que reajusta o salário de professores da rede. A categoria fará uma manifestação pacífica na Câmara de Vereadores na parte da manhã e à tarde, uma panfletagem na Praça da Matriz. O Sepe quer evitar que os vereadores votem a redução do percentual de regência que é aplicada aos salários atualmente. Em reportagem publicada pelo DIÁRIO DO VALE nesta quinta-feira (17), o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, disse que o orçamento de Barra Mansa não comporta um reajuste salarial aplicado com a regência de turma. A declaração gerou uma grande revolta nos professores, que sustentam que o reajuste é um direito da categoria.

Os sindicalistas alegam que a prefeitura de Barra Mansa está tentando tirar direitos dos seus servidores, em especial dos profissionais da educação do município. Eles disseram que o governo não cumpre o Piso Nacional do Magistério – uma lei federal de 2008 – e que agora pretende cortar a gratificação de regência dos professores (lei de 1983).

“Isso de forma uma forma desonesta, colocando os servidores uns contra os outros, como ocorreu nesta quarta, na sessão da câmara de vereadores. Vários servidores de outras áreas foram induzidos a acreditar que, se não aprovarem a lei que corta nossa regência, vai estourar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e que se isso acontecer eles podem ser prejudicados”, diz a nota assinada pelo Sepe.

De acordo com o Sepe, o município teria uma folga razoável para aplicar o piso e a regência, sem impactar a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Sepe também disse que o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) fez um levantamento, a pedido do sindicato, usando dados do Tribunal de Contas do Estado do RJ (TCE). Segundo o sindicato, pelos números mais recentes – que a própria prefeitura envia para o TCE – o município poderia reajustar os salários de todos os servidores em até 25,97%. “O que daria algo em torno de R$ 80 milhões sem ferir a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal”, diz a nota do Sepe.

Outro ponto abordado pelo Sindicatos dos Professores é uma verba de R$ 9 milhões que teria sido depositada pelo governo federal na conta do Fundeb. O recurso seria uma complementação no orçamento da educação e só pode ser aplicado na pasta.

“Também não parecem lembrar que a receita de impostos cresceu 18% neste primeiro semestre comparado com o primeiro semestre do ano passado. Vale lembrar que a inflação do período ficou em torno de 3%. Por fim, é importante dizer que não é necessário retirar direitos para cumprir a Lei do Piso do Magistério de 2008. A própria lei fala, no seu artigo 5, que se um município não puder pagar e comprovar a insuficiência de recursos, ele pode pedir ajuda do governo federal para isso”, diz a nota do Sepe.