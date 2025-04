Em Quatis, Saúde lidera investimentos no primeiro trimestre

Quatis – O prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, completou 100 dias à frente do Executivo nesta quinta-feira (10). Para marcar o período e iniciar uma nova fase da gestão, ele apresentou um balanço das principais ações implementadas ao longo do primeiro trimestre. Entre todas as áreas da administração municipal, a Saúde se destacou como uma das que mais receberam investimentos e melhorias.

Entre as principais iniciativas estão a assinatura do convênio para a construção do Hospital do Povo, a renovação da frota de veículos para transporte de pacientes (TFD) e a contratação de mais um pediatra, o que dobrou o número de atendimentos à população. Também foram adquiridos novos equipamentos, além da entrega de obras importantes, como a sede própria do CREAS, a reforma do Centro Odontológico, a revitalização da Quadra Sebastião Geraldo, o “Touro”, e a pavimentação e drenagem das ruas Dom Agnelo Rossi, no bairro São Benedito, e João Batista da Silva, na Barrinha.

A Educação também recebeu atenção. “As unidades escolares foram preparadas com muito carinho para receber alunos e profissionais no início do ano letivo. Além disso, antes do retorno às aulas, os funcionários da Educação participaram de capacitações voltadas à inclusão. Outra iniciativa relevante foi a renovação do convênio com a Firjan, garantindo 200 vagas anuais para cursos profissionalizantes, ampliando as oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho para os jovens da cidade”, destacou o prefeito.

Aluísio d’Elias afirmou que todas as áreas da administração municipal já percebem os impactos positivos de uma gestão pautada na seriedade, inclusão e progresso. “Ao sermos reeleitos, recebemos a confiança da população. Nosso compromisso é seguir promovendo ações que tornem Quatis uma referência na região. Atender aos anseios dos moradores sempre será nossa maior prioridade”, disse.

Outras conquistas

Recentemente, o prefeito recebeu a equipe da Light, que anunciou um investimento superior a R$ 30 milhões em serviços de energia elétrica para o município. Além disso, uma nova ambulância já está em operação para reforçar os atendimentos de urgência do SAMU. O fornecimento de fraldas geriátricas para pacientes com dificuldades de mobilidade foi retomado, e o programa “Saúde Sobre Rodas” voltou a funcionar após a reforma da unidade móvel.